Vicdansız adam, kediyi çatıdan aşağı attı! Haluk Levent, para ödülü koyarak yardım istedi

Bir TikTok kullanıcısı, çatıdaki kediyi yere fırlattığı bir videoyu yayınladı. Görüntülerin ardından paylaşım yapan Haluk Levent, "Bir hayırsever bu kişinin bulunarak şikayet edilmesini istiyor. Doğru başvuru yapan kişiye 25 bin TL ödül verilecek" dedi.

Sanatçı kimliğinin yanı sıra kurucusu olduğu Ahbap derneğiyle yaptığı yardımlarla tanınan Haluk Levent, bir TikTok kullanıcısının bulunması için takipçilerinden yardım istedi.

"VİDEODAKİ KİŞİYİ ŞİKAYET EDENE 25 BİN TL ÖDÜL"

Sosyal medyada yayılan bir videoda adam, çatıdaki kediyi yere fırlatıyor. Yayılan görüntülerin ardından bir hayırsever takipçisinin kendisinden kişinin bulunması için yardım istediğini söyleyen Levent, konulan para ödülünü de söyledi. Twitter hesabından paylaşım yapan Levent, "Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Şikayet dilekçesini bu tweetin altına yazmanız yeterli. Bizler size ulaşacağız" ifadelerini kullandı.