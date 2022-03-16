Vefatı Sonrası Aileden İlk Açıklama Geldi

Oyuncu Feride Çetin ve geçtiğimiz hafta aramızdan ayrılan sinema yazarı Murat Özer'in kızları Hayat, 2 yaşına bastı.

"HEP BİZİMLESİN BABACIĞIM"

Minik Hayat, iki buçuk yıldır kanserle savaşan babası Murat Özer'i, doğum gününde şu sözlerle andı:

"Canım babam, bana öyle güzel gülerdin ki neşen hatıra kaldı. Benim için dağlar, denizler aştın, fırtınalarla yarıştın, değirmenlerle savaştın kokun yadigar kaldı. Şarkılar, şiirler, masallar söyledin sihrin kaldı. Sevgin kalbimde, cesaret ve gücün içimde. Hep bizimlesin babacığım."

MURAT ÖZER KİMDİR?

Türk sinema eleştirmen olan Murat Özer 1966 doğumlu. Sinema Yazarları Derneğine 1994'te üye olan Özer, kimi yayın organlarında sinema üzerine eleştiri yazıları yazdı. Bir dönem DIGITURK'te görev aldı. Bir süredir tedavi gören Murat Özer, 2019 yılında oyuncu Feride Çetin ile nikah masasına oturmuş, çiftin kızları 'Hayat' ise Haziran 2020'de dünyaya gelmişti. Murat Özer, 9 Mart 2022'de kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.

FERİDE ÇETİN KİMDİR?

Feride Çetin, 5 Kasım 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Bulgaristan göçmenidir. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü'nden mezun olmuştur.

İki Genç Kız filminin setinde Ataman tarafından keşfedilip filmin başrolüne seçilmiş ve büyük beğeni toplayan Behiye karakterini canlandırarak oyunculuk macerasına başlamıştır. Oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik, dergicilik, gazetecilik deneyimi de olan genç oyuncunun kendisinin yönettiği 15 kadar kısa filmi de bulunmaktadır.

Eve Dönüş, Anneler ve Kızları, Aşk ve Ceza, Yalancısın Sen ve Hatırla Sevgili dizilerinde rol alan Feride Çetin ayrıca Atv ekranlarında yer alan Hercai dizisinde Zehra karakterine hayat verdi.