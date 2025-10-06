Vedat Milor'dan özel okul ücretlerine mizahi tepki
Ünlü gurme Vedat Milor, özel okul fiyatlarındaki artışa sosyal medya hesabından mizahi bir dille tepki gösterdi. Oğlunu özel bir liseye kaydettirdiğini belirten Milor, "Verdiğimiz ücret karşılığında Cahit Arf matematik, Newton fizik, Marie Curie kimya dersi vermeli" ifadeleriyle hem güldürdü hem de özel eğitimdeki yüksek ücretlere dikkat çekti.
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından özel okul ücretlerindeki artışa esprili bir dille tepki gösterdi. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte özel okullarda yaşanan fahiş fiyat artışları velilerin tepkisini çekerken, Milor da bu konuda sessiz kalmadı.
Oğlunu özel bir okula kaydettirdiğini belirten Milor, "Verilen ücretlere bakınca, bu paraya kimlerin ders vermesi gerekiyor acaba?" diyerek durumu ironik bir şekilde ele aldı. Ardından paylaştığı listede, her ders için dünyaca ünlü isimleri "öğretmen" olarak atadı.
Milor paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Oğlumu özel liseye kayıt ettirdim. Verdiğimiz ücret uyarınca beklediğimiz eğitmen kadrosu şu şekilde:
Matematik : Cahit Arf
Fizik: Isaac Newton
Kimya : Marie Curie
Biyoloji: Charles Darwin
Türk Dili ve Edebiyatı: Yaşar Kemal İngilizce : William Shakespeare
Tarih : Heredot
Coğrafya: İbn-i Haldun
Felsefe Mantık : Immanuel Kant
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : Mahmut Esat Bozkurt
Din Kültürü ve Ahlak : Socrates
Beden Eğitimi : Cristiano Ronaldo
Müzik: Johann Sebastian Bach
Seçmeli ders Almanca : Goethe
Beslenme Alışkanlığı: Vedat Milor
Rehber Öğretmen: Doğan Cüceloğlu"