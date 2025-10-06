Vedat Milor'dan özel okul ücretlerine mizahi tepki

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından özel okul ücretlerindeki artışa esprili bir dille tepki gösterdi. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte özel okullarda yaşanan fahiş fiyat artışları velilerin tepkisini çekerken, Milor da bu konuda sessiz kalmadı.

Oğlunu özel bir okula kaydettirdiğini belirten Milor, "Verilen ücretlere bakınca, bu paraya kimlerin ders vermesi gerekiyor acaba?" diyerek durumu ironik bir şekilde ele aldı. Ardından paylaştığı listede, her ders için dünyaca ünlü isimleri "öğretmen" olarak atadı.

Milor paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Oğlumu özel liseye kayıt ettirdim. Verdiğimiz ücret uyarınca beklediğimiz eğitmen kadrosu şu şekilde:

Matematik : Cahit Arf

Fizik: Isaac Newton

Kimya : Marie Curie

Biyoloji: Charles Darwin

Türk Dili ve Edebiyatı: Yaşar Kemal İngilizce : William Shakespeare

Tarih : Heredot

Coğrafya: İbn-i Haldun

Felsefe Mantık : Immanuel Kant

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : Mahmut Esat Bozkurt

Din Kültürü ve Ahlak : Socrates

Beden Eğitimi : Cristiano Ronaldo

Müzik: Johann Sebastian Bach

Seçmeli ders Almanca : Goethe

Beslenme Alışkanlığı: Vedat Milor

Rehber Öğretmen: Doğan Cüceloğlu"