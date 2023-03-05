Uzun süre sessizliğe bürünen Cansu Dere'nin evinde kaza geçirip topuğunu çatlattığı ortaya çıktı

Son olarak Sadakatsiz dizisinde rol alan güzel oyuncu Cansu Dere, uzun bir süredir ortalıkta görünmüyordu. Dere'nin evinde geçirdiği kaza sonucu topuğunun çatladığı ve iyileşene kadar evinden çıkmadığı öğrenildi.

Kanal D'nin bir dönem reyting rekoru kıran Sadakatsiz dizisinde Asya karakteriyle gönüllere taht kuran Cansu Dere, dizinin final yapmasının ardından tatile çıkmış ardından da lansmanlarda boy göstermişti.

HAYRANLARINI ENDİŞELENDİRMİŞTİ

Son olarak İspanya'ya ödül almaya giderken gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırılan güzel oyuncu derin bir sessizliğe bürünmüştü. Cansu Dere'nin, geçen ay peş peşe yaşanan depremlerde de herhangi bir paylaşım yapmaması başarılı oyuncunun hayranlarını endişelendirmişti.

TOPUĞUNU ÇATLATTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dere'nin sağlık sorunu yaşadığı ortaya çıktı. Evinde geçirdiği kazada topuğunun çatladığını belirten ünlü oyuncu, iyileşene kadar evinden dışarı çıkmadığını anlattı.

"KİMSEYİ ENDİŞENLENDİRMEK İSTEMEZDİM"

Ünlü oyuncu sosyal medyayla ilgili de "Kimseyi endişelendirmek istemezdim. Zaten sosyal medyayı çok fazla kullanan biri değilim. Ayrıca Instagram'ı da neşeli anlarımı paylaştığım bir albüm gibi kullanmak istiyorum" dedi.

ŞAHSİYET'TE OYNAYACAK

Öte yandan Disney Plus'ın ülkemizde anlaştığı ilk kadın star olan Dere, ilk olarak platform için çekilen Onur Saylak'ın "Şahsiyet" dizisinde rol alacak ve daha sonra yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirecek.