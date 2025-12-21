Aşk fırtınası Uzak Şehir'i sardı

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de Cihan ile Alya'nın duygusal yakınlaşması izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

ROMANTİK YAKINLAŞMA

Ekranlarının rekorlara doymayan dizisi Uzak Şehir, yeni bölümü öncesi yayınlanan tanıtımıyla yine gündem oldu. Dizinin merkezinde yer alan Cihan ve Alya arasındaki romantik yakınlaşma izleyiciyi derinden etkiledi.

KALPLERİ ISITAN ANLAR

Yayınlanan tanıtımda Cihan ve Alya'nın samimi ve romantik halleri dikkat çekiyor. İkili arasındaki mesafenin giderek kapanması, karakterlerin bakışları ve sessiz anları duygusal yoğunluğu artırıyor. Uzun süredir yaşanan çatışmaların ardından gelen bu yakınlaşma, dizinin romantik yönünü güçlendiriyor.

FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK

Aşk dolu sahnelerin hemen ardından tansiyon yeniden yükseliyor. Zerrin'in yerini öğrenen Sadakat ve Demir'in hamleleri, dizide büyük olayların habercisi oluyor. Özellikle sancısı başlayan Zerrin'i hastaneye yetiştirmeye çalışan Kaya'nın yolunun Demir tarafından kesilmesi, izleyiciyi nefesini tutarak bekleyeceği bir bölümün sinyalini veriyor.

Aşk ve gerilimin iç içe geçtiği Uzak Şehir, pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.