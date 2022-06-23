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Usta sanatçı Zerrin Özer, müziği bıraktığını açıkladı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Usta sanatçı Zerrin Özer, müziği bıraktığını açıkladı

Türk müziğinin efsane sanatçılarından Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müziği bıraktığını duyurdu. Şarkıcı, bu kararı kendi iradesiyle aldığını ve sağlığıyla ilgili bir sorunun olmadığını söyledi.

Güçlü sesi ve tarzıyla 90'lı yıllara damga vuran Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müziği bıraktığını söyledi. Özer'in kararı sevenlerini hüzne boğdu.

"MESLEKİ KARİYERİMİ KENDİ İRADEMLE NOKTALADIM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Zerrin Özer, "Kıymetli dostlarım. Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim" dedi.

Usta sanatçı Zerrin Özer, müziği bıraktığını açıkladı

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Özer'in paylaşımıyla üzülen birçok sosyal medya kullanıcısı, "Senin gibisi bir daha gelmeyecek" ve "Lütfen müzik sektöründen gitmeyin" yorumunu yaparken Doğuş da "Yapma böyle bir şey seni seviyoruz Zerrin" dedi.

Usta sanatçı Zerrin Özer, müziği bıraktığını açıkladı

Usta sanatçı Zerrin Özer, müziği bıraktığını açıkladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Zerrin Özer Instagram Magazin Haberler

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