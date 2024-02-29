Usta oyuncu Yaşar Üzer, Ömer dizisinin kadrosuna katıldı

Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Ömer dizisinin kadrosu genişliyor. Son olarak Ayfer Dönmez'in dahil olduğu diziye usta oyuncu Yaşar Üzer de geliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu fenomen dizide "Samet" rolüne hayat verecek. Sedef Bayburtluoğlu Gürerk- Deniz Madanoğlu'nun yazdığı dizide Samet, Barış Falay'ın oynadığı Reşat'ın bir sağlık kontrolü için İstanbul'a gelen, çok değer verdiği dostu rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Cem Karcı'nın yönettiği Ömer dizisine önceki gün de avukat Nehir rolüyle Ayfer Dönmez dahil olmuştu.