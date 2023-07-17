Usta oyuncu Tanju Tuncel'den üzen haber geldi. Tuncel, 83 yaşında hayatını kaybetti. Erenköy Galip Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlenen Tanju Tuncel,kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Tanju Tuncel, hayatını kaybetti. 83 yaşında olan Tuncel, 'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3', Babamın Kemikleri gibi yapımlarda yer almıştı. Birçok meslektaşının cenaze töreninde yer almasıyla birlikte Tanju Tuncer, dün toprağa verildi.

Cenaze töreninde bir dizide kısa bir dönem birlikte rol aldıklarını, son 2 yıldır da öğrencileriyle birlikte Tuncel'i ziyaret ettiğini aktaran Saban, "Türkiye Tiyatrosu için büyük kayıp.

Çok yetenekli özel bir insan ve duyduğum kadarıyla da kimseyi kırmamış hayatı boyunca. Bu da bence çok önemli, dualarım onunla." şeklinde konuştu.

"EVDE BAKILSA BU KADAR İYİ BAKILAMAZDI"

Aile yakını Oğuz Çineli ise, Tanju Tuncelin son zamanlarında bakım evinde kalmasını eleştiren ve ailesini sorumlu tutan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili konuştu.

Çineli, "25 yıldır aileyle birlikte olan, iç içe yaşadığımız bir dostumuz. Tanju teyzemizi kaybettik, hepimiz çok üzgünüz. Evladı ve torunları, herkes çok üzgün. Uzaktan bakıldığında her şey farklı görünüyor ama öyle değil. Aile elinden gelen herşeyi yaptı.

Daha önce kendi evinde yaşıyordu, orada artık mental ve fiziksel sıkıntıları olduğu için tek başına yürütememeye başladı. Yaşı da ileriydi biliyorsunuz. Bunun akabinde yanına bakıcıyı da kabul etmedi. Kabul etmedikten sonra da şu an da bulabileceğiniz, en iyi huzur evinin en iyi odasındaydı.

Süit, herşeyi kendisine ait olan ve ailenin eli sürekli üstündeydi. Bu durumdayken, bunu bu kadar net bilmeyenlerin bazı hoş olmayan söylemlerde bulunması nahoş oldu.

Aileyi de üzüyor, Tanju hanım şimdi duysa daha çok üzülürdü. Huzur evinde başında sürekli özel hemşire vardı. Evde bakılsa bu kadar iyi bakılamazdı." dedi.

Konuşmalarının ardından sinema sanatçısı Tanju Tuncel, Erenköy Galip Paşa Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.