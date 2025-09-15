Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, kedisiyle birlikte 2 oda bir salon evde yaşıyor

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, Kanal D ekranlarında yayınlanan Evrim Akın ile Ev Gezmesi'nde hem evini hem de hayat hikâyesini anlattı. Normalde Kocaeli Kandıra'daki yeşillikler içindeki çiftlik evinde yaşayan Tanrıöğen, İstanbul'a geldiğinde kızına öğrencilik yıllarında aldığı iki oda bir salon dairede konaklıyor. Sanatçı, "Kızım artık burada yaşamıyor, ben de İstanbul'a geldikçe bu evi kullanıyorum" diyerek evin hikâyesini paylaştı.

KIZINA ALINAN EV ŞİMDİ ONA KALDI

İstanbul'daki şirin dairenin aslında kızı Göze için alındığını söyleyen Tanrıöğen, kızının taşınmasının ardından evi kendisinin kullanmaya başladığını dile getirdi. "Kandıra'daki çiftlik evimden gidip gelmek zordu, işlerime yakın olsun diye artık burada kalıyorum" sözleriyle tercihini açıkladı.

SAMİMİ BİR YAŞAM ALANI

İki oda bir salon olan evde toprak tonlarının hâkim olduğu dekorasyon, tiyatro afişleri ve yıllara dayanan anılar göze çarpıyor. Usta oyuncunun kedisi Sürmeli ise evin neşesi oldu.

SAĞLIK SORUNLARINI ANLATTI

Geçtiğimiz yıl sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı projeden ayrılan Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdiği günleri ve yaşadığı zorlu süreci de paylaştı. Hayata sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulayan sanatçı, bu dönemin kendisine yaşamın değerini daha çok hatırlattığını söyledi.

"PAZARDA KÖFTE, SANDVİÇ SATARDIM"

Çocukluk yıllarını da anlatan Tanrıöğen, ailesinin onun bir gün tiyatrocu olacağını hep söylediğini belirtti. Gençlik döneminde geçimini sağlamak için pazarda köfte, sandviç ve sütlaç sattığını dile getiren sanatçı, "Köfteyi kendim yoğururdum, mutfağı hep sevdim" sözleriyle o günleri yad etti. Oldukça sağlıklı beslendiğini vurgulayan Tanrıöğen, dışarıdan yemek yemediğini ve her şeyini kendi elleriyle hazırladığını da ifade etti.