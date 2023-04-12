Usta oyuncu Seray Gözler, Güzel Günler dizisinden ayrılıyor

Usta oyuncu Seray Gözler, ilk bölümünden beri yer aldığı Güzel Günler dizisinin kadrosundan ayrılıyor. Hikayedeki rolü biten oyuncu, 23. bölümde diziye veda edecek

Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Orkun İz, Yıldıray Şahinler ve Seray Gözler'in paylaştığı Güzel Günler dizisi pazar akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Her bölümü büyük bir hayranlıkla izlenen dizide bir ayrılık yaşanacak.

23. BÖLÜMLE AYRILIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Saliha rolünü oynayan usta oyuncu Seray Gözler kadrodan ayrılıyor. Hikayedeki rolü biten usta oyuncu, 23. bölümde diziye veda edecek. Gözler'in diziye nasıl veda edeceği ise henüz bilinmiyor.

TMC Film yapılı Güzel Günler'in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzasını taşıyor.