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Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı

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Beyne pıhtı atmasından dolayı uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakımda kaldırıldı. Akciğerinde enfeksiyon tespit edilen İnanır'ın tedavisi devam ediyor.

Geçtiğimiz mart ayında beynine 3. kez pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve bir süre tedavi gören Kadir İnanır, bir süredir fizik tedavi görüyor. Önceki gün rahatsızlanan usta oyuncu, yeniden yoğun bakıma kaldırıldı.

"TEDBİR AMAÇLI YOĞUN BAKIMDA"

Bir süredir fizik tedavi merkezinde tedavi gören Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, son durumunu anlattı. Hürriyet'e konuşan Kural, İnanır'ın fizik tedavi merkezinden hastaneye sevk edildiğini bu süreçte hiç evine gitmediğini belirterek "Yoğun bakımda 3. gündeyiz ama tedbir amaçlı. Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil" dedi.

Kadir İnanır, mayıs ayında da rutin kontroller için hastaneye kaldırılmıştı.

Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı

Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Kadir İnanır Magazin Sağlık Haberler

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Yorumlar (11)

Alparslan Türkdoğan:

Allah’ına kurban, deli Kadir. Tatar Ramazan. Baba. Adam.

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M.Sîraç null:

Rabbim şifa versin değerli barışçıl görüşe sahip adam gibi adam ??

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Cahit Kavak:

onun yerine sen gbr

yanıt3
yanıt9
Ömer Can:

bütün nefisler ölümü tadacaktır dönüş yine Allahadır

19
1
yanıtYanıtla
ARSLANOĞLU Hakan:

Azrail tekrar toplantıya çağırdı. hayırlısı bakalım..

4
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yanıtYanıtla
Harbi Vatandaş:

Yolcumu gidiyormu hadi İnşAllah.

4
7
yanıtYanıtla
mert kılıc:

haber değeri ??

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6
yanıtYanıtla
Yavuz Irmak:

adım adım gercek hayata o tarafı sevenleri sevmezdin

6
2
yanıtYanıtla
Yalçın Karaduman:

Teklemeye başladı kadir abi gidici sanırım

4
0
yanıtYanıtla
Çavuş Kenan:

Hey gidi hey filmleri ile büyüdüğümüzun hepsi gitti sira bunda demekki

2
0
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