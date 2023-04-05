Siyasete katılma kararı alan usta oyuncu Cezmi Baskın, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı. TİP İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Akasya Durağı, Vizontele, Düttürü Dünya, Şevkat Yerimdar gibi birçok başarılı projelere imza atan ve şimdilerde Yargı dizisinde rol alan Türk tiyatrosunun efsane oyuncularından 74 yaşındaki Cezmi Baskın, siyasete atılma kararı aldı.

"ADİL YARINLARI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Cezmi Baskın'ın partilerine katıldığını duyurdu. Durumundan dolayı mutluluğunu dile getiren Akyürek, "Ülkemizin kıymetli sanatçılarından tiyatro emekçisi, oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.