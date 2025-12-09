Haberler

Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, YouTube programında eski eşi Melis İşiten'i konuk etti. Kaygılaroğlu'nun, 'Boşanma size yaradı mı?' sorusuna İşiten, 'Hayatta aldığım en doğru kararlardan biriydi, yaradı' yanıtını verdi. Çiftin 2019'da biten evliliklerinin ardından kızları Ada için sürdürdükleri dostane ilişki, bu açıklama ile bir kez daha gözler önüne serildi. İzleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları, bu açık ve net diyalogu büyük ilgiyle karşıladı.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kendi sunduğu programda eski eşi Melis İşiten'i konuk etti. Program sırasında Kaygılaroğlu'nun eski eşine yönelttiği samimi bir soru ve İşiten'in bu soruya verdiği dikkat çekici cevap magazin gündemine oturdu.

İŞİTEN: BOŞANMA, HAYATTA ALDIĞIM EN DOĞRU KARARLARDAN BİRİYDİ

Kaygılaroğlu'nun, "Boşanma size yaradı diyebilir miyiz?" şeklindeki açık sorusuna Melis İşiten, beklenmedik bir dürüstlükle yanıt verdi. İşiten, boşanma kararının kendisi için olumlu sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Hayatta aldığım en doğru kararlardan biriydi, yaradı" ifadesini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
