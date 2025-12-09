Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kendi sunduğu programda eski eşi Melis İşiten'i konuk etti. Program sırasında Kaygılaroğlu'nun eski eşine yönelttiği samimi bir soru ve İşiten'in bu soruya verdiği dikkat çekici cevap magazin gündemine oturdu.

İŞİTEN: BOŞANMA, HAYATTA ALDIĞIM EN DOĞRU KARARLARDAN BİRİYDİ

Kaygılaroğlu'nun, "Boşanma size yaradı diyebilir miyiz?" şeklindeki açık sorusuna Melis İşiten, beklenmedik bir dürüstlükle yanıt verdi. İşiten, boşanma kararının kendisi için olumlu sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Hayatta aldığım en doğru kararlardan biriydi, yaradı" ifadesini kullandı.