Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Kimisi altına, kimisi gayrimenkule yatırım yapıyor… Ünlü isimlerin kazançlarını değerlendirme biçimleri dudak uçuklattı. Sanat dünyasının yatırım tercihleri ve servet sıralaması dikkat çekti. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Müge Dağıstanlı, köşesinde kaleme aldığı yazısında ünlülerin servetlerini nasıl yönettiklerini anlattı. Bu isimler arasında en dikkat çekici hamle ise Aşkın Nur Yengi'den geldi. Servetini ağırlıklı olarak gayrimenkule yönlendiren Yengi, İstanbul'un yanı sıra İngiltere, Fransa-Nice ve ABD'de lüks konutlar satın alarak "sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi" unvanını kazandı.

BÜLENT ERSOY SERVETİNİ ALTINA ÇEVİRDİ

Türk müziğinin Divası Bülent Ersoy, kazancının büyük bölümünü altına yatırım yaparak değerlendirdi. Ersoy'un birikiminin bir kısmı ise Türk lirası olarak bankada duruyor. Ünlü sanatçının, günlük masraflarını bankadaki faiz gelirleriyle karşıladığı öğrenildi.

YILDIZ TİLBE SAHNE VE KİRA GELİRLERİYLE YAŞIYOR

Şarkıları kadar dobra açıklamalarıyla da bilinen Yıldız Tilbe, faizle iş yapmayan isimlerden. Gelirinin büyük bölümünü sahnelerden ve kira gelirlerinden elde ediyor. Tilbe, yatırımlarında risksiz ve sade bir yol izlemeyi tercih ediyor.

AJDA PEKKAN'IN YATIRIMI DA ALTINDA

Süperstar Ajda Pekkan da servetini altına yatıran ünlülerden. Pekkan'ın altın alışverişlerini bizzat kendisi değil, yardımcısının kuyumculardan düzenli olarak yaptığı öğrenildi.

GAYRİMENKUL ZENGİNLERİ ARASINDA REKOR SİBEL CAN'DA

Uzun yıllardır gayrimenkul yatırımlarıyla tanınan Sibel Can, bu alandaki rekorun sahibi. "1990'larda kazandığım ilk parayla Karagümrük'ten 5 katlı bir apartman aldım" diyen ünlü sanatçı, bugün İstanbul, Miami, Londra ve Nice'te toplam 50 gayrimenkul sahibi.

Can'ı 50 gayrimenkulle Necati Şaşmaz ve 30'a yakın ev ve dükkânla Seda Sayan takip ediyor.

ARSAYA MERAKLI ÜNLÜLER: KENAN, SERENAY VE TUBA

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, "Balat ve Tarlabaşı neredeyse onun" sözleriyle anılıyor. Oyuncunun yeni hedefi ise Selimiye, Tekirdağ ve Çerkezköy bölgelerindeki geniş araziler. Serenay Sarıkaya da "arsa avcısı" olarak anılıyor. Ege ve Marmara'daki değerli topraklara yatırım yaptığı biliniyor. Tuba Ünsal ise rotasını Rize-Fındıklı'ya çevirdi ve burada arazi sahibi oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy ise Lüleburgaz-Hamitabat'ta kendilerine ait büyük çiftlik evleri yaptırdı.

AŞKIN NUR YENGİ, GİZLİ EMLAK KRALİÇESİ

Sanat dünyasında adı yatırım ustalığıyla anılan bir başka isim ise Aşkın Nur Yengi. Ünlü sanatçı, yatırımının büyük kısmını İstanbul'daki gayrimenkullere yaparken, sonraki hedefini İngiltere, Fransa-Nice ve ABD olarak belirledi.

Yengi'nin bu ülkelerde aldığı evlerin, lüks ve prestijli caddelerde olduğu söyleniyor. Emlak konusundaki öngörüsüyle dikkat çeken sanatçı için çevresindekiler "Sanat dünyasında ticaretten bu kadar iyi anlayan yok" yorumunu yapıyor.