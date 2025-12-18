Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi. Bazı ünlüler adreslerinde bulunamazken, Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin'in de aralarında olduğu isimler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturmasında şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı.
- Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
- Manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler gözaltına alınırken, bazı şüpheliler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ile Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler, işlemleri yapılmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler arasında yer alan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve yazar Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı.
EVLERDE ARAMA YAPILDI
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve şüpheli konumunda bulunan ünlü isimlerin evlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. İHA'nın haberine göre; Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
SORUŞTURMA 8 EKİM'DE BAŞLAMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim'de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce 19 ünlü ismin ifadesini almış, kan ve saç örnekleri incelemeye alınmıştı. Yapılan analizlerde 19 kişiden 8'inin kanında veya saçında uyuşturucu maddeye, 4'ünün ise antidepresan ilaç maddelerine rastlandığı bildirilmişti. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.