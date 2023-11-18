Ünlüler Adana kebabını İstanbul'a da götürüyor

Adana'ya gelen ünlüler kebap yemeden gitmezken, İstanbul'a dönerken de sipariş verip yanlarında götürüyor.

Adana'da 2 şube, Hatay İskenderun ve Ordu'da 1'er şube ile hizmet veren kebapçı Cihangir Korkmaz, ünlülerin uğrak mekanı haline geldi. Adana'ya gelen ne kadar ünlü varsa mutlaka bu tarihi lezzeti tadıyor. Kebapçının işletmecisi Cihangir Korkmaz'da gelen ünlülerin bir kare fotoğrafını çekip işletmeye asarak bu anı ölümsüzleştiriyor.

Kebapçıya bir kez gelip bir daha sürekli gelen ünlüler arasında siyasetçiler, sanatçılar, şarkıcılar, dizi oyuncuları ve mankenler var.

Cihangir Korkmaz, ünlülerin kebaplarını yemenin dışında İstanbul'a giderken paket yapıp yanlarında da götürdüklerini dikkat çekerek, "Bizim kebabın çok sevilmesinin sebebi tamamen organik yapılıyor. Biz kesinlikle dişi hayan kesmiyoruz. Küçük, yaşlı hayan kesmiyoruz. Bunun yanı sora hayvanlarımızı kendimiz organik olarak besliyoruz. Bu nedenle etlerimiz lezzetli olduğu için ünlüler bizi seçiyor" dedi. - ADANA