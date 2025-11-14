Haberler

Ünlü yıldıza Singapur'da hayran saldırısı, 'En nefret edilen trol' başrolde

Ünlü yıldıza Singapur'da hayran saldırısı, 'En nefret edilen trol' başrolde
Ünlü şarkıcı Ariana Grande, Singapur'da katıldığı Wicked: For Good filminin galasında "En nefret trol" olarak tanınan Johnson Wen'in saldırısına uğradı. Wen, bir anda barikatları aşıp Grande'ye ulaşırken, o anlar viral oldu.

  • Ariana Grande, Singapur'da Wicked: For Good filminin galasında Johnson Wen adlı bir hayranın saldırısına uğradı.
  • Johnson Wen, Singapur mahkemesi tarafından kamu düzenini bozmak suçlamasıyla para cezasıyla karşı karşıya.
  • Johnson Wen'in daha önce Katy Perry ve The Chainsmokers gibi ünlülere yönelik benzer saldırıları olduğu belirtildi.

Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı Ariana Grande, Singapur'da Wicked : For Good filminin galasında hayranının saldırısına uğradı.Galaya katılmak sarı halıda üzere yürüyen Grande, barikatları aşarak üzerine doğru gelip, kendisine sarılan adamı görünce ne yapacağını şaşırdı.

EN NEFRET EDİLEN TROL

Avustralyalı "En Nefret Edilen Trol" lakaplı Johnson Wen, fotoğrafçıları iterek Grande'ye doğru ilerledi. O esnada başrol oyuncularından Cynthia Erivo'nun, şoke olan Grande'yi Wen'den uzaklaştırmak için kolundan çektiği görüldü.Olay, galaya katılanlarda panik yaratırken sosyal medyada adeta infial oluşturdu.

26 yaşındaki Grande, gece geç saatlerde Instagram'dan yaptığı kısa bir açıklamada "tutuklanan kişinin serbest kaldığını" duyurdu. Cuma öğleden sonra ise Singapur mahkemesi Wen'e "kamu düzenini bozmak" suçlaması yöneltti.

DAHA ÖNCE DE ÜNLÜLERİN BAŞINA BELA OLMUŞ

Wen'in ünlüler üzerindeki "saldırı sicili" hayli kabarık. Instagram hesabında, Haziran ayında Katy Perry'nin Sidney konserinde sahneye atladığı anlardan tutun, geçen Aralık'ta The Chainsmokers konserini sabote ettiği görüntülere kadar birçok klip bulunuyor.

Singapur'da suçlu bulunması halinde 2binSingapur dolarına kadar para cezasıyla karşı karşıya.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI: "ARİANA'YI YENİDEN TRAVMATİZE ETTİN

Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları Wen'e adeta ateş püskürdü. Birçok kişi, Grande'nin 2017 Manchester saldırısının ardından yaşadığı travmaya dikkat çekerek Wen'i "duyarsızlıkla" suçladı:

"Ariana zaten yeterince travma yaşadı. Bunu komik mi sandın?"

Galanın güvenlik ekibi de tepkilerden nasibini aldı. Birçok kullanıcı, sosyal medyadan Wen'in videolarının tamamen yasaklanması gerektiğini savundu.

GRANDE SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yaşanan olayın ardından Grande'den detaylı bir açıklama gelmese de, yıldız oyuncunun rol arkadaşları Michelle Yeoh ve Cynthia Erivo tarafından teselli edildiği görüldü. Güvenlik tarafından apar topar uzaklaştırılan Wen'in görüntüleri ise internette hızla yayıldı.

Gala ise kısa süreli kaosun ardından normal akışına döndü.

Elif Yeşil
