Ünlü yıldıza Singapur'da hayran saldırısı, 'En nefret edilen trol' başrolde

Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı Ariana Grande, Singapur'da Wicked : For Good filminin galasında hayranının saldırısına uğradı.Galaya katılmak sarı halıda üzere yürüyen Grande, barikatları aşarak üzerine doğru gelip, kendisine sarılan adamı görünce ne yapacağını şaşırdı.

EN NEFRET EDİLEN TROL

Avustralyalı "En Nefret Edilen Trol" lakaplı Johnson Wen, fotoğrafçıları iterek Grande'ye doğru ilerledi. O esnada başrol oyuncularından Cynthia Erivo'nun, şoke olan Grande'yi Wen'den uzaklaştırmak için kolundan çektiği görüldü.Olay, galaya katılanlarda panik yaratırken sosyal medyada adeta infial oluşturdu.

26 yaşındaki Grande, gece geç saatlerde Instagram'dan yaptığı kısa bir açıklamada "tutuklanan kişinin serbest kaldığını" duyurdu. Cuma öğleden sonra ise Singapur mahkemesi Wen'e "kamu düzenini bozmak" suçlaması yöneltti.

DAHA ÖNCE DE ÜNLÜLERİN BAŞINA BELA OLMUŞ

Wen'in ünlüler üzerindeki "saldırı sicili" hayli kabarık. Instagram hesabında, Haziran ayında Katy Perry'nin Sidney konserinde sahneye atladığı anlardan tutun, geçen Aralık'ta The Chainsmokers konserini sabote ettiği görüntülere kadar birçok klip bulunuyor.

Singapur'da suçlu bulunması halinde 2binSingapur dolarına kadar para cezasıyla karşı karşıya.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI: "ARİANA'YI YENİDEN TRAVMATİZE ETTİN

Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları Wen'e adeta ateş püskürdü. Birçok kişi, Grande'nin 2017 Manchester saldırısının ardından yaşadığı travmaya dikkat çekerek Wen'i "duyarsızlıkla" suçladı:

"Ariana zaten yeterince travma yaşadı. Bunu komik mi sandın?"

Galanın güvenlik ekibi de tepkilerden nasibini aldı. Birçok kullanıcı, sosyal medyadan Wen'in videolarının tamamen yasaklanması gerektiğini savundu.

GRANDE SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yaşanan olayın ardından Grande'den detaylı bir açıklama gelmese de, yıldız oyuncunun rol arkadaşları Michelle Yeoh ve Cynthia Erivo tarafından teselli edildiği görüldü. Güvenlik tarafından apar topar uzaklaştırılan Wen'in görüntüleri ise internette hızla yayıldı.

Gala ise kısa süreli kaosun ardından normal akışına döndü.