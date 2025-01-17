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Somer Sivrioğlu, Ayşe Özyılmazel ile barıştıklarını duyurdu

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MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu, eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel ile yeniden barıştıklarını açıkladı. Evlilik hakkındaki sorulara ise 'Onlar için çok erken' yanıtını verdi.

Masterchef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, bir süre önce ayrıldığı Ayşe Özyılmazel ile yeniden barıştıklarını duyurdu.

Ekranda fırtınalar estiren ve geçtiğimiz hafta sezonu bitiren MasterChef yarışmasının jüri üyelerinden olan Somer Sivrioğlu, kariyerine ek olarak özel hayatıyla da gündemdeki yerini koruyor.

Hızlı bir aşk hayatı olan ünlü şef, son olarak Ayşe Özyılmazel ile birliktelik yaşadığını ilan etmiş ancak kısa süre içinde ünlü çiftten kötü haber gelmişti.

Ayrılık acısı yaşadığı düşünülen Somer Sivrioğlu katıldığı bir etkinlikte özel hayatına ilişkin konuştu. Ayşe Özyılmazel ile yeniden barıştıklarını söyleyen Sivrioğlu, "Her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor" diye konuştu.

Somer Sivrioğlu, Ayşe Özyılmazel ile barıştıklarını duyurdu

EVLİLİK SORUSUNA KAÇAMAK YANIT

Evlilik sorusunu duyan ünlü şef, "Onları bilemeyiz. Onlar için çok erken" dedi.

Somer Sivrioğlu geçtiğimiz aylarda Hülya Avşar'a konuk olmuş, "Karını aldattın mı?" sorusuna "Aldatma falan başka işler de ama 20 yıl beraberdik ya. Şaka bir tarafa herkesle sevgili olunur, herkesle evlenilir ama herkesle çocuk paylaşılmaz. O konuda çok şanslıyım. İyi ki çocuklarımın Aslı gibi anneleri var" yanıtını vermişti.

Somer Sivrioğlu, Ayşe Özyılmazel ile barıştıklarını duyurdu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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