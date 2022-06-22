Ünlü Şef Cinsellik İtirafıyla Olay Yarattı

' Masterchef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Hakan Gence'ye konuştu.

"SEKSE FAYDASI OLUR..."

Sivrioğlu, "Yemek benim için büyük bir tutku. Yemek yapmak ruhumu besliyor. Doğru yemek insana müthiş bir haz verir. İyi yemek yaparsan iyi sekse faydası olur" sözleriyle dikkat çekti.

Sivrioğlu, "Şöhret hayatında neleri değiştirdi?" sorusuna "Şöhret olduğum için mutluyum. Geniş çevrelerin beğenisini ve sevgisini kazanmak çok değerli. Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'da seviliyor. Ancak magazin figürü olacak biri değilim" cevabını verdi.

TÜRKİYE'YE GELİŞ ÖYKÜSÜNÜ ANLATTI

Geçtiğimiz yıl Hakan Bilgin'in YouTube'da yayınlanan 'Mekanın Sahibine Geldik' programına konuk olan şef, Masterchef'e nasıl şef olduğunu anlatmıştı: " Avustralya'da yaşıyordum ama Türkiye'den de kopamıyordum. Gastronomi turları düzenliyordum sık sık. ' Masterchef başlıyor' diye bir yazı gördüm sosyal medyada...

Arkadaşıma ' Masterchef başlıyormuş, sen tanırsın Acun abinin ekibini, bir söylesene misafir şef olarak alsınlar böylece en azından burada bir MasterChef yaparım hem güzel bir hatıra olur hem de bunu Avustralya'da pazarlarım' dedim..."

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu (d. 25 Mayıs 1971, İstanbul), Türk şef, restoran işletmecisi ve sunucudur.

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı.

İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

SOMER SİVRİOĞLU ÖZEL HAYATI

2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlendi. 2 çocuk babasıdır. 2021 yılında eşinden boşandı.

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