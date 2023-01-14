Ünlü şarkıcının doğum gününü kutladığı otelin camına yansıyan uygunsuz görüntü olay yarattı

Ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın doğum gününü kutladığı otelin odalarından birinin camına yansıyan uygunsuz İngiltere basınında gündem oldu. Çiftin kim olduğu bilinmezken Daily Mail gazetesine açıklamada bulunan bir kaynak "Perdeleri ve ışıkları bilerek açık bıraktılar" yorumunu yaptı.

İngilterenin en ünlü otellerinden bir olan Chiltern Firehouse'da bir çift perdelerini çektikleri ve lambalasını açıok bıraktıkları otel odasından yaklaşık 45 dakika cinsel ilişkiye girdi. pencereden çiftin ilişkiye girdiğini görenle tepki gösterdi.

Otelin ana giriş kapısının hemen üstünde bulunan pencerenin önünde ilişkiyegiren çifti, o sırada İngiliz ünlü şarkıcı Dua Lipanın doğum günü partisine gelen misafirlerin tümü gördü.

Ayrıca Lipa da kapıdan çıkarken çiftin ilişkilerine devam ettiği görüldü.

Daily mail gaztesine açıklamalarda bulunan bir kaynak ise çiftin kaste otelin ışıklarını açık bıraktıklarını söyledi. Çiftin kim oldukları ve haklarında soruşturma açılıp açılmadığı hakkında açıklama yapılmadı