Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, "En sıcak martı yaşıyoruz" dedi, art arda bikinili pozlarını paylaştı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Şu sıralar Dubai'de turnede olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, ülkede yüksek sıcaklıkların yaşanması nedeniyle soluğu, kaldığı otelin havuzunda aldı. Bastık, bu anlarda kaydedilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Türkiye'deki yoğun programlarının ardından bu kez de soluğu Dubai'de aldı. Önceki günlerde oyuncu Hazar Ergüçlü ile Kıbrıs'a giden ve eğlenceli saatler geçiren Bastık'a yine arkadaşları eşlik etti.
KARGA İLE EĞLENCELİ ANLAR YAŞADILAR
Dubai'nin en sıkıntılı yanının kargalar olduğunu belirten Bastık, dışarıda yemek yemenin güç olduğunu, çünkü kargaların her an yemeklere saldırı düzenleyebileceğini belirtti.
"EN SICAK MART" POZUYLA PAYLAŞTI
Bastık, Dubai'de hava sıcaklıklarının yüksek seviyelere çıkmasının ardından da havuza koştu. Bastık, siyah bikinisiyle paylaştığı pozların üzerine "1987'den beri en sıcak Mart" notunu düştü.
İşte Bastık'ın o pozları: