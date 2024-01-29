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Ünlü şarkıcı Nez, Dilber'in pavyon dansını yaparken kendinden geçti

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İnci Taneleri dizisinde akım haline gelen Dilber'in pavyon dansına kayıtsız kalamayan şarkıcı Nez de "Son noktayı koyalım" diyerek dans etti. Nez'in göğüs dekoltesi ve kıvrak dansı ise dikkat çekti.

Yıllar önce çıkardığı Sakın Ha şarkısı dillerden düşmeyen başarılı sanatçı Nez, danslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, İnci Taneleri dizisiyle akım olan Dilber'in pavyon dansına sessiz kalamadı.

BEĞENEN DE VAR BEĞENMEYEN DE

Son yıllarda iddialı dansları ve yorumlarıyla adından söz ettiren Nez, derin göğüs dekolteli elbisesiyle eline kaşık alarak Dilber'in pavyon dansını yaptı. Performansıyla dikkat çeken şarkıcı videosunu "Son noktayı bir koyalım" notuyla TikTok hesabından yayınladı. Nez'in saçlarını savurarak yaptığı dans kısa sürede kullanıcıları ikiye böldü. Şarkıcının performansını beğenenlerin yanı sıra fazla cesur bularak eleştirenler oldu.

DİLBER DANSI AKIM OLDU

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Dilber dizisi haftalar önce tanıtımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Dizide pavyonda çalışan Dilber'in dansı ise kısa sürede akım oldu ve binlerce kişi tarafından taklit edildi.

Ünlü şarkıcı Nez, Dilber'in pavyon dansını yaparken kendinden geçti

Ünlü şarkıcı Nez, Dilber'in pavyon dansını yaparken kendinden geçti

Ünlü şarkıcı Nez, Dilber'in pavyon dansını yaparken kendinden geçti

Ecem Altan
Ecem Altan
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