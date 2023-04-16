Ünlü şarkıcı Murat Başaran, iş insanı Ayten Öztürk ile evlendi

Şarkıcı Murat Başaran bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Ayten Öztürk ile dünya evine girdi. Çift, Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde dostlarının da katıldığı törenle mutluluğa "evet" dedi.

"Gülümse Anne" ve Nankör şarkılarıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Murat Başaran, bir yıldır aşk yaşadığı Ayten Öztürk ile hayatını birleştirdi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde sade bir törenle evlenen ünlü çifti, sanatçı dostları yalnız bırakmadı. çiftin şahitliklerini Ahmet Selçuk İlkan, Ömür Gedik ve Polat Yağcı üstlendi.

"BİR DAHA EVLENMEM" DEMİŞTİ

Başaran ve Öztürk nikahtan sonra Beşiktaş'taki bir otelde düğünlerini gerçekleştirdi. "Bir daha evlenmem" diyen şarkıcı, böylelikle ikinci kez nikah masasına oturdu. Murat Başaran, 2013'te evlendiği Pınar Başaran'dan boşanmıştı.