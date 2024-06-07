Ünlü şarkıcı Halsey, lösemiye yakalandı

Türk yönetmen Alev Aydın'la olan evliliğiyle gündemde yerini alan şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hastalıklar mücadele ettiğini ve tedavisinde çok zorlandığını söyledi.

"HAYATTA KALDIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM"

Lösemi ile mücadele ettiği konuşulan Halsey, 31,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından hastanede tedavi gördüğü anları ile ağladığı görüntüleri paylaşarak "Uzun lafın kısası, hayatta kaldığım için şanslıyım. Kısa hikayenin uzun bir albüm yazdım" notunu yazdı. Yeni bir albüm hazırlığında olduğunu belirten şarkıcı, adının da The End (Son) olacağını duyurdu.

"SON" ADINI VERDİĞİ ALBÜMÜ YOLDA

Rahatsızlığından dolayı çektiği acılardan bahseden şarkıcı "Yaşlı bir kadın gibi hissediyorum. Kendime iyileşmek için 2 yıl veriyorum. 30 yaşına gelince baştan doğacağım ve yine enerji dolu ve çok havalı olacağım" dedi.

Lösemi hastalığına yakalanan genç sanatçının gönderisine Lösemi ve Lenfoma Derneği ile Lupus Araştırma Birliği'nin hesaplarını etiketlemiş olması da gözlerden kaçmadı.