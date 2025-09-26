Haberler

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, Yalova Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu sosyal medya hesabından duyururken "Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır" ifadelerini kullandı.

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'den hayranlarını üzen haber geldi. 51 yaşındaki sanatçı, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

BALKONDA OTURURKEN FENALAŞARAK AŞAĞI DÜŞTÜ

Uzun süredir Yalova Çınarcık'ta yaşayan Güllü, gece saat 03.00 sularında kızı ve bir arkadaşıyla 6. kattaki evinin balkonunda otururken fenalaşıp aşağı düştü. Ünlü sanatçının olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

"İNTİHAR HABERLERİ ASILSIZDIR"

Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, saat 06.30 sıralarında sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla acı haberi duyurdu. Yağız paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Üzücü bir haberi paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun."

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

GÜLLÜ KİMDİR?

Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı.

Söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazandı. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara veren Güllü'nün iki çocuğu var. 2000'de boşanan Güllü yeniden sahnelere döndü.

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Allah rahmet eylesin , Şarkılarını çok dinlerdik

Haber Yorumlarısade vatandaş:

defalardır söylüyorum Türkiyedeki balkonların tamamına yakını alçak emniyetsiz intihar etmenize gerek yok alçak bir balkona çıkmak başlı başına intihara teşebbüstür ülkede alçak balkonlar hariç hatalı yapılan tehlikeli sürgülü okul,bahçe kapıları,sivri bıçak gibi ucu olan parmaklıklar ağzı açık bırakılmış kuyular, çukurlar gibi onlarca ölüm tuzağı var

Haber Yorumlarımetin Ömer kandemir:

Allah Rahmet Eylesin. Gençliğimizin sanatçısı. Balkondan düştüğü olayı da pek inandırıcı gelmedi.Son dönemlerde bir çok insan balkondan düşerek hayatını kaybediyor

Haber Yorumlarıadem karabıyık:

Yok öyledir, yok değildir olan olmuş, Allah rahmet eylesin.

Haber YorumlarıTeymur:

intihar tabiki başka ne olabilir....

Haber Yorumlarıaytekin çelik:

Değerleri bir, bir kaybediyoruz yerleri asla dolmayacak.Allah gani, gani rahmet eylesin.

Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
