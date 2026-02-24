Haberler

Ünlü şarkıcı Gökçe, yıllardır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

Ünlü şarkıcı Gökçe, yıllardır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökçe, katıldığı programda özel hayatına dair çarpıcı bir gerçeği ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Uzun yıllardır Sınırda Kişilik Bozukluğu ile mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı, çocuk yaşta teşhis aldığını belirterek yaşadığı süreci ve bunun hayatına etkilerini samimi sözlerle anlattı.

  • Ünlü şarkıcı Gökçe'ye Sınırda Kişilik Bozukluğu (Borderline) teşhisi konuldu.
  • Gökçe, teşhisin 9 yaşında konduğunu ve bunun bir hastalık değil kişilik bozukluğu olduğunu açıkladı.
  • Gökçe, bu durumun yaşamında zorluklara neden olduğunu ancak sahnede kendisini güçlü hissettiğini belirtti.

Ünlü şarkıcı Gökçe, katıldığı bir televizyon programında yıllardır gizlediği sağlık durumuyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Gökçe, kendisine SınırdaKişilik Bozukluğu (Borderline) teşhisi konulduğunu açıkladı ve bu durumla yaşamına dair çarpıcı ifadeler kullandı.

"BORDERLİNE BİR HASTALIK DEĞİL, KİŞİLİK BOZUKLUĞU"

Gökçe, programda sınırda kişilik bozukluğu teşhisinin çocukluk yaşlarda konduğunu belirterek bu durumun klasik bir hastalık olmadığını söyledi. Ünlü sanatçı, "9 yaşımda bunu öğrendim. Borderline bir hastalık değil, kişilik bozukluğu. İlacı yok, bunun sadece yan etkilerini törpüleyebilirsin" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Gökçe, yıllardır gizlediği hastaklığını ilk kez açıkladı

"SAHNEDE UÇUYORUM"

Sanatçı, bu durumun yaşamında bazı zorluklara neden olduğunu ifade etti. Gökçe, zaman zaman istikrarsız davranışlar sergilediğini ve bunun da planlarını etkilediğini söyledi. Buna rağmen sahnede kendisini çok daha güçlü ve özgür hissettiğini de vurguladı: "Ama sahnede uçuyorum."

Gökçe'nin açıklamaları yayın sonrası sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranları ve takipçileri, sanatçının samimi itirafını destekleyen mesajlar paylaşırken, bu tür kişilik bozuklukları hakkında farkındalık yaratılması gerektiğine dikkat çekti

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü

3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü
Spalletti, Kenan Yıldız'ın kendisinden istediği şeyi açıkladı

Galatasaray maçı öncesi hocasından bakın ne istedi
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı

Soruşturma sürerken eski başbakan intihara kalkıştı
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü

3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü
Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar

Yasak dinlemeyip yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar
Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza büyük şok: Görüntüyü izleyenler de şaşkın

Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza düğün günü şoku