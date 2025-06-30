Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntülendi

Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntülendi
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Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntülendi
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Ünlü pop yıldızı Harry Styles, Glastonbury Festivali'nde gizemli bir kadınla samimi anlar yaşadı. Festivalin VIP alanında arkadaşlarıyla eğlenirken, gece saatlerinde alana gelen bir kadınla sohbet edip dans etti ve sonunda dudak dudağa öpüştüler. Görgü tanıklarının aktardığına göre öpüşme yaklaşık 12 saniye sürdü.

Ünlü pop yıldızı Harry Styles, Glastonbury Festivali'nde gizemli bir kadınla yakınlaşırken görüntülendi.

31 yaşındaki sanatçı, festivalin VIP alanında arkadaşlarıyla eğlenirken, gece saatlerinde alana gelen güzel bir kadınla samimi anlar yaşadı.

Harry ve kadın önce sohbet etti, sonra dans etmeye başladı. İkili bir süre sonra kalabalığın içinde dudak dudağa öpüştü. Görgü tanıklarının aktardığına göre öpüşme yaklaşık 12 saniye sürdü.

Bir izleyici o anları şöyle anlattı:

"Harry, kadını görür görmez dikkati tamamen ona odaklandı. Kadın üç kez yanağından öptü, sonra Harry onun elini tutarak dans pistine götürdü. Birlikte dans ettiler, ardından da herkesin önünde öpüştüler. Etraflarında kim olduğu umurlarında bile değildi. Çok keyifli ve rahat görünüyorlardı. Zaten daha önce de tanışıyor gibiydiler."

Harry'nin yakınlaştığı bu kadın, onun geçen yıl Kanadalı oyuncu Taylor Russell ile ayrılmasından bu yana ismi anılan ilk kişi oldu.

Harry'nin festivalde müzik yapımcısı Kid Harpoon ve diğer arkadaşlarıyla birlikte olduğu, kadının ise biraz sonra gelerek doğrudan Harry'nin yanına gittiği belirtildi. O andan itibaren ikili gece boyunca neredeyse hiç ayrılmadı.

Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi

Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSinem:

Bitiyorum bu Harry Styles'a. Kadının şanslı günüymüş.

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Haber YorumlarıSadi:

Utanın utanın sizde hiçmi edep haya kalmadı

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bize ne olum, poh mu var da şu biçleri haber yapıyorsun

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