Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, eşine böyle sesleniyormuş: Koca kaplanı...

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, eşine böyle sesleniyormuş: Koca kaplanı... Haber Videosunu İzle
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, eşine böyle sesleniyormuş: Koca kaplanı...
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot eşi, caddede ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Çiftin neşeli halleri dikkat çekerken, Seçkin, "Eşime çıtır diye sesleniyorum. Koca kaplanı çıtır yaptım." dedi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot eşi Çağrı Terlemez,bir caddede ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Mutlu halleriyle dikkat çeken çift, samimi açıklamalarıyla neşeli anlar yaşattı. Seçkin, eşiyle olan eğlenceli iletişimlerine dair yaptığı itirafla güldürdü.

"KOCA KAPLANI ÇITIR YAPTIM"

Şarkıcı Seçkin, eşi pilot Çağrı Terlemez'e "çıtır" diye hitap ettiğini belirterek, "Eşime çıtır diye sesleniyorum. Koca kaplanı çıtır yaptım," sözlerini kullandı. Seçkin ve Terlemez'in bu şakacı ve neşeli tavırları, evliliklerinde yakaladıkları uyum ve mutluluğun bir göstergesi olarak magazin gündemine yansıdı.

Yorumlar (1)

