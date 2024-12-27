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Ünlü şarkıcı Dua Lipa, erkek arkadaşı Callum Turner ile gizlice nişanlandı

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Ünlü şarkıcı Dua Lipa ve aktör Callum Turner'ın gizlice nişanlandığı ortaya çıktı. Yakın arkadaşları, çiftin Yılbaşı gecesi nişanlarını kutlamayı planladığını belirtti. Dua Lipa ve Callum Turner, 2024 yılını birlikte geçirdi. Dua Lipa, Instagram'da nişan yüzüğünü paylaştı. Çift, Yılbaşı partisi düzenlemeyi planlıyor ve aynı zamanda nişanlarını da kutlayacaklar.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın, erkek arkadaşı aktör Callum Turner'ın evlilik teklifini kabul ettiği öğrenildi.

The Sun gazetesine konuşan yakın arkadaşları, çiftin sessiz sedasız nişanlandığını ve Yılbaşı gecesi aile ve arkadaşlarıyla kutlama yapmayı planladıklarını açıkladı.

2024'ü başarılarla geçiren 29 yaşındaki Dua Lipa ve 34 yaşındaki Turner, yılın başından beri birlikte.

Konuya yakın bir kaynak, "Dua ve Callum birbirlerine çok aşıklar ve bu ilişkinin sonsuza dek süreceğini biliyorlar. Nişanlandılar ve çok mutlular. Dua kariyerinin en iyi yıllarından birini geçirdi ve bu, pastanın üzerindeki çilek oldu" dedi.

"New Rules", "Physical" ve "Houdini" gibi hit şarkıların sahibi Dua Lipa, Instagram'da nişan parmağında yüzükle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Stadyum turnesinin ilk ayağını tamamlayan sanatçı, Noel'i ailesi ve Callum ile geçirmek üzere Asya'dan İngiltere'ye döndü.

Londra'da büyük bir Yılbaşı partisi düzenlemeyi planlayan çift, şimdi aynı zamanda nişanlarını da kutlayacak. Bir kaynağa göre, "Dua ve Callum bu parti için her şeyi düşündü. Gizli bir mekanda, tüm arkadaşları ve aileleriyle birlikte olacaklar. Bu, herkes için unutulmaz bir Yılbaşı partisi olacak."

Çift ilk kez Ocak ayında, Turner'ın Apple TV dizisi "Masters of the Air"in galasının after-partisinde görülmüştü. Beverly Hills'te dans eden ikili, birkaç gün sonra Los Angeles'ta arkadaşlarıyla yemek yerken ilk kez fotoğraflanmıştı.

Turner, bu yaz Glastonbury Festivali'nde Dua'nın ailesine katılmış ve Royal Albert Hall dahil birçok konserinde de yer almıştı.

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, erkek arkadaşı Callum Turner ile gizlice nişanlandı

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, erkek arkadaşı Callum Turner ile gizlice nişanlandı

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, erkek arkadaşı Callum Turner ile gizlice nişanlandı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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