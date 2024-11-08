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Ünlü şarkıcı ayrılığı gizlemek için sevgilisine 420 milyon lira teklif etti

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Grammy ödüllü şarkıcı Zach Bryan, ayrıldığı sevgilisi fenomen Brianna Chickenfry LaPaglia'ya ayrılık konusunda sessiz kalması için 420 milyon TL teklif etti. Parayı kabul etmediğini ve etmeyeceğini söyleyen LaPaglia "Bunun berbat bir şey olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Influencer Brianna Chickenfry LaPaglia, Grammy ödüllü şarkıcı Zach Bryan ile uzun soluklu bir ilişki yaşadı. Çift geçtiğimiz haftalarda ayrıldı.

LaPaglia, Bryan'ın ilişkileri ya da ayrılıkları hakkında konuşmayacağına dair bir gizlilik anlaşması imzalaması karşılığında kendisine 12 milyon dolar (Yaklaşık 420 milyon TL) teklif ettiğini iddia etti. İnternet fenomeni bu bomba açıklamayı Dave Portnoy ve Josh Richards ile birlikte hazırladıkları "BFFs" podcast'inin Perşembe günkü bölümünde yaptı.

"BANA ÇOK PARA TEKLİF EDİLDİ"

LaPaglia, geçen hafta çekilen bölümde, "Her şey bittikten sonra Bryan'ın ekibi bana ulaştı ve bana çok para, büyük bir toplu para ve birkaç seçenek teklif edildi" dedi. 25 yaşındaki LaPaglia, "Yaptığım her şeyi izliyor olacaklardı" dedi. "İncittiğiniz insanlara para verip sizi korumalarını bekleyebileceğinizi sanmıyorum... Görünürde güzel olan bu ilişkiye milyonlarca dolar teklif etmek ve bunu bir sır olarak saklamak, çok şey anlatıyor" diye ekledi.

Ünlü şarkıcı ayrılığı gizlemek için sevgilisine 420 milyon lira teklif etti

PARAYI KABUL ETMEDİM

Parayı kabul etmediğini ve etmeyeceğini söyleyen LaPaglia, "Bunun berbat bir şey olduğunu düşünüyorum," diye konuştu. 47 yaşındaki programın sunucusu Portnoy, LaPaglia'ya ben bile bir an bu parayı almayı düşünebilirdim dedi. Bryan ya da ekibinden ise iddialara henüz yanıt gelmedi.

Ekim ayında, "Something in the Orange" şarkısının yorumcusu Instagram Story'sinde LaPaglia ile bir yıllık flörtün ve "inanılmaz zor bir yılın" ardından yollarını ayırdıklarını paylaştı. Duyurudan kısa bir süre sonra LaPaglia, YouTube kanalı aracılığıyla ayrılığa değinerek "gafil avlandığını" söyledi.

Ünlü şarkıcı ayrılığı gizlemek için sevgilisine 420 milyon lira teklif etti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Hiçte berbat birşey değil.Gayet makul bir anlaşma.Demekki parası çok,yoksa değil 420 milyon degil 42 bin liraya da tav olurdu.

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