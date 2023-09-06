Ünlü Sanatçılar Eşliğinde Özyurtlar Holding Yöneticisinin Düğünü

Çiftin düğünün de sahne alan ünlü sanatçılar Sibel Can, Ceylan ve Altay, şarkıları ile konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt'un Yönetim Kurulu Üyesi olan oğlu Alper Özyurt ile Erşen Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Gündüz'ün güzel kızları 26 yaşındaki Mimar Dilara Gündüz, Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul Otel'de dillere destan bir düğün ile dünyevine girdi.

3 yıl önce Bodrum'da tanışan çiftin nikahını Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kıyarken, Kırklareli İl emniyet müdürü Seçkin Çengeloğlu, Nevşehir Valisi İnci Becel ve eşi Hakan Becel, Elif Tatlıcı ve İpek Kacar çiftin nikah şahitliğini yaptı.

İş dünyasını bir araya getiren düğünde sahne alan Sibel Can, Altay ve Ceylan davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti.

Dilara Hanımın gelinliği Raşit Bağzıbağlı imzalı, Alper Beyin damatlığı ise Önay Bağzıbağlı kardeşlerin imzasını taşıyor. Çift düğünden sonra balayı için Avrupa turuna çıktı.