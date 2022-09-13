Ünlü Sanatçıdan Tartışma Yaratan Sözler!

Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa, önceki akşam oğlu ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Binboğa, "Şu sıralar müzik camiasında büyük bir kolaycılık var. Duyguyla yürekten gelen ve düşünülerek yapılan eserler yok. Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi" diyerek eleştiri de bulundu. İşte detaylar...

Sanatçı Ali Rıza Binboğa, Beşiktaş-Başakşehir maçını izlemeye gitmeden önce Nişantaşı'nda görüntülendi.

"MÜZİĞİ BIRAKMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Müziği bırakmadığını söyleyen sanatçı "Müziği bırakmam mümkün değil. Eserlerim dijital ortamda yayınlanıyor, hepsi de ilgi görüyor" dedi.

1975'te Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye ön elemelerine katılarak profesyonel müzik yaşamına başlayan Binboğa, müzik camiasının üretim açısından kısır bir dönemden geçtiğini söyledi.

"SABUN KÖPÜĞÜ GİBİ..."

Binboğa, "Şu sıralar müzik camiasında büyük bir kolaycılık var, siz internete girdiğiniz zaman binlerce meledi görüyorsunuz, onlardan bir ikisinin ölçüsünü alınca onla eser üretiyorsunuz, bu da yalan oluyor.

Duyguyla yürekten gelen ve düşünülerek yapılan eserler yok. Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi..." diyerek eleştiri de bulundu.

ALİ RIZA BİNBOĞA KİMDİR?

Ali Rıza Binboğa 26 Şubat 1950 yılında Kayseri'de doğmuştur. İlkokul eğitimini Ördekli, Sarız köyünde tamamladıktan sonra, orta eğitimine parasız yatılı olarak Mimar Sinan İlk öğretmen Okulu'nda devam etti. Üçüncü sınıftan sonra Ankara İlköğretmen Okulu Müzik Semineri'ne devam etti. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu hazırlık sınıfını okudu. Yüksek öğrenimini, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nde 1973'te Yüksek Elektronik Mühendisi olarak tamamladı.

1975'te Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye ön elemelerine katılarak profesyonel müzik yaşamına başlamış, aynı yarışmada "Yarınlar Bizim" şarkısı ile halk oylamasının birincisi olmuş ancak elenmiştir. 1987 yılında MESAM'a üye oldu. Bugüne kadar on albüm, altı 45'lik plak çıkardı. 1999 yılından beri MESAM Yönetim Kurulu Üyesi olan sanatçı, evli ve 3 çocuk babasıdır.