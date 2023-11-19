Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın cici oğlu dans yarışmasında birinci oldu

Seda Sayan'ın oğlu Artur Ökten, Makedonya'da düzenlenen dans yarışmasında birinci oldu. Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, oğullarının başarısını sosyal medyada paylaştı.

Cici oğlunu paylaşan ünlü sanatçı o anları paylaşırken nazar boncuğu koymayı ihmal etmedi.

DurakMedya'da yer alan habere göre Seda Sayan'ın cici oğlu Artur Ökten Makedonya'da yapılan dans yarışmasında birinci oldu. World DanceSport Federation (WDSF) tarafından düzenlenen dans yarışmasında birinci olan cici oğlu Artur'u paylaşarak başarısını kutladı. Eşi Çağlar Ökten'de oğlu Artur'un birinci olduğu anları paylaşarak başarılar diledi.