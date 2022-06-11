Ünlü Sanatçı Nadide Sultan, Bartın'da konser verdi - Haberler

Nadide Sultan'ın sahnede seslendirdiği şarkılarla, Yalı konser alanını dolduran binlerce Bartınlı, eğlenceli dakikalar yaşadı.

BELEDİYE BAŞKANI ÇİLEK TAKDİM ETTİ

Ünlü şarkıcının söylediği eserlere hep bir ağızdan eşlik eden izleyiciler alkışlarla tempo tuttu. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gecede Nadide Sultan'a bir demet çiçekle birlikte bölgede yetiştirilen çilekten de takdim etti.

"SULTANIM BENİ TAKİP EDER MİSİN?"

Konseri baştan sona heyecanla izleyen genç bir hayranının elindeki ilginç pankart gözlerden kaçmadı. "Sultanım, beni takip eder misin? " yazılı afişi gören Nadide Sultan hayranına sahneden seslendi. Ünlü şarkıcı, "Takip ederim ama adresini de yazman gerekli oraya" dedi. Sonrasında hayranını sahnesine davet eden şarkıcı, "Seni takip edeceğim haydi adresini söyle buradakiler de sana takip isteği yollasın" diyerek esprili bir şekilde hayranına takıldı. Genç hayranına kendi elleriyle çilek de yediren Nadide Sultan " Hem takip edelim, hem de çilek, ne güzel vallahi " dedi.