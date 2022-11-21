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Ünlü sanatçı Metin Şentürk "Van Gölü canavarı"nı aramaya çıktı

Magazin Haberleri

Ünlü sanatçı Metin Şentürk 'Van Gölü canavarı'nı aramaya çıktı

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, hafta sonunu geçirdiği Van'da göl kenarına giderek Van Gölü canavarını aradı.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, hafta sonunu geçirdiği Van'da göl kenarına giderek Van Gölü canavarını aradı.

Sesinin yanı sıra pozitif kişiliği ve esprili bakış açısıyla da milyonları kendisine hayran bırakan sanatçı Metin Şentürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün "Genç Bakış Açısı Programı" çerçevesinde Muş'taki KYK yurtlarında barınan üniversite öğrencileriyle bir araya geldikten sonra Van'a geldi. Tarihi Akdamar Adası'na sırtını vererek Van Gölü sahilinde video çektiren Metin Şentürk, Van Gölü canavarını aramaya geldiğini söyledi. Şentürk, "Van Gölü'nün kenarına oturdum, az sonra canavarı avlamayı ineceğim göle. Bakalım bu canavar nerede. Bir zamanlar Van Gölü canavarı efsanesi vardı. Çok güzel, hava da güzel. Van Gölü'nün etrafında yürüyüş yapacağım. Mübarek deniz ya" dedi.

Şentürk'ün sosyal medya hesabında paylaştığı videosu ise kısa sürede çok sayıda görüntülenme aldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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