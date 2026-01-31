Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Son günlerde dijital platformlarda yaşadığı krizle gündemden düşmeyen ünlü rapçi Blok3, bu kez trafik denetiminde yaşanan olayla kamuoyunun karşısına çıktı. Alkollü şekilde araç kullanırken denetime takılan ünlü rapçinin aracı trafikten men edildi.

SPOTİFY KRİZİYLE SARSILMIŞTI

2025 yılının en çok dinlenen isimlerinden biri olan Blok3 adıyla tanınan Hakan Aydın, geçtiğimiz hafta "Obsesif" albümü ile "Kusura Bakma" başta olmak üzere birçok parçasının Spotify'dan aniden kaldırılmasıyla büyük bir şok yaşamıştı.

Şarkıların, sahte telif bildirimleri (fake claim) ya da mail hesabının ele geçirilmesi nedeniyle silindiğini öne süren rapçi, konuyla ilgili hukuki süreç başlattığını açıklamış ve "Mahkemede bedelini ödeyecekler" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

GECE DENETİMİNDE ALKOLLÜ YAKALANDI

Henüz bu krizin etkisi sürerken Blok3, gece saatlerinde yapılan bir trafik denetiminde durduruldu. Yapılan kontrollerde ünlü rapçinin alkollü olduğu tespit edildi.

HEM ALKOLLÜ HEM EHLİYETSİZ

Denetimde ortaya çıkan detaylar dikkat çekti. Blok3'ün 1.40 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca ünlü rapçinin ehliyetsiz şekilde araç kullandığı ortaya çıktı.

46 BİN TL CEZA

Kural ihlalleri nedeniyle Blok3'e toplam 46 bin 874 TL idari para cezası kesildi. Kullandığı lüks araç ise trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olay sadece idari yaptırımlarla sınırlı kalmadı. Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ünlü rapçi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Blok3'ün, kısa süre içinde hem dijital platformlarda hem de trafik denetiminde yaşadığı bu gelişmeler, sosyal medyada ve müzik dünyasında geniş yankı uyandırdı.