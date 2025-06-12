Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kasaba Doktoru ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi sevilen dizilerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ozan Akbaba, bu kez özel hayatıyla gündemde. Şu sıralar Sinem Ünsal ile başrolünü paylaştığı "Uzak Şehir" dizisinde rol alan oyuncu, doğum gününü ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Eğlenceli anlara sahne olan kutlamadan paylaşılan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR

Kutlama esnasında eşi Buket Akbaba ile romantik bir an yaşayan oyuncu, eşini dudaklarından öperken görüntülendi. Bu anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, çiftin samimi ve doğal halleri övgü topladı.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı, Buket Akbaba'nın güzelliğine dair yorumlar yaparken, çiftin uyumu da dikkatlerden kaçmadı. Akbaba'nın doğum günü paylaşımı, kısa sürede beğeni ve yorum aldı.