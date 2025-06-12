Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi

Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
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Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
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Uzak Şehir dizisiyle yeniden ekranlara dönen Ozan Akbaba, bu kez oyunculuğuyla değil, eşiyle yaşadığı romantik anlarla gündeme geldi. Doğum gününü eşi Buket Akbaba ve yakın dostlarıyla birlikte kutlayan başarılı oyuncu, gece boyunca neşesi ve enerjisiyle dikkat çekerken bir anda aşka geldi. Kutlama sırasında eşini dudaklarından öpen Akbaba'nın o anları sosyal medyada olay oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kasaba Doktoru ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi sevilen dizilerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ozan Akbaba, bu kez özel hayatıyla gündemde. Şu sıralar Sinem Ünsal ile başrolünü paylaştığı "Uzak Şehir" dizisinde rol alan oyuncu, doğum gününü ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Eğlenceli anlara sahne olan kutlamadan paylaşılan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR

Kutlama esnasında eşi Buket Akbaba ile romantik bir an yaşayan oyuncu, eşini dudaklarından öperken görüntülendi. Bu anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, çiftin samimi ve doğal halleri övgü topladı.

Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi

Sosyal medyada binlerce kullanıcı, Buket Akbaba'nın güzelliğine dair yorumlar yaparken, çiftin uyumu da dikkatlerden kaçmadı. Akbaba'nın doğum günü paylaşımı, kısa sürede beğeni ve yorum aldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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