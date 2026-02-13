Haberler

Ünlü oyuncu Onur Ünsal'dan oje açıklaması

Güncelleme:
Ekranların sevilen ismi Onur Ünsal katıldığı bir davette sürdüğü oje ile dikkat çekti. Merak edilen sorulara samimi yanıtlar veren Ünsal, oje sürmesinin bir nedeni olmadığını belirtti.

  • Onur Ünsal, parmaklarına oje sürmeye bir tiyatro oyunuyla başladığını belirtti.
  • Onur Ünsal, oje sürmenin belirli bir nedeni olmadığını ve bunu hayatına yaymaya çalıştığını ifade etti.
  • Onur Ünsal, kız arkadaşının ellerine aynı ojeyi sürdüğü gün, ona takım olmak için iki parmağına oje sürdüğünü açıkladı.

Eğreti Gelin dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Onur Ünsal, parmaklarına oje sürmesiyle ilgili ilk kez konuştu. Oje sürmeye bir tiyatro oyunuyla başladığını söyleyen Onur Ünsal, 'Bir nedeni yok. Tiyatro oynadığım oyunda sürüyordum. Hayatıma yaymaya çalıştım bunu. Bilmiyorum. Kız arkadaşımda bugün ellerine aynı ojeyi sürdü. Ben de bugün ona takım olsun diye böyle bir şey yaptım. Zamanla on parmağıma sürer miyim bilmiyorum ama şimdilik iki parmağımda var.' dedi.

Ünlü oyuncu Onur Ünsal'dan oje açıklaması

Onur Ünsal, Türk tiyatro, sinema ve televizyon dizisi oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan 2006 yılında mezun olan Ünsal, Haluk Bilginer'in sahibi olduğu Oyun Atölyesi'nde; Testosteron, Azrail'in Gözyaşları, Hırçın Kız ve 2006 yılında DOT'ta Çok Uzak isimli oyunlarda rol aldı.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Magazin
