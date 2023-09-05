Ünlü oyuncu Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken kalp krizi geçirdi

Vay Anam Vay, Süper Babaanne, Geniş Aile, Bir Zamanlar Osmanlı ve Evdeki Yabancı gibi birçok başarılı projede yer alan 63 yaşındaki Mustafa Uzunyılmaz, geçtiğimiz günlerde yolda yürürken kalp krizi geçirdi.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken fenalaşarak Bayrampaşa'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan oyuncunun kalbine stent takıldığı ortaya çıktı. Uzunyılmaz, 2009 yılında 16. Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Kız Kardeşim" filminde oynadığı 'Kazım' rolü ile 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü almıştı.