Ünlü oyuncu İrem Sak'ın babası yaşamını yitirdi

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren ve son olarak Ölümlü Dünya 2 filminde oynayan güzel oyuncu İrem Sak, baba acısıyla yıkıldı.

CENAZE TÖRENİ NETLEŞMEDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak mide kanaması nedeniyle Taksim'de kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. 75 yaşında hayata veda eden ismin cenaze töreni ise henüz bilinmiyor.

İrem Sak ve babası geçtiğimiz yıllarda bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Şemsettin Sak, "Oyuncu babası olmak nasıl bir duygu? sorusu üzerine "Tabii güzel bir duygu sevilen bir oyuncunun babası olmak çok iyi bir şey" demişti.