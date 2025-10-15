Haberler

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu doğum yaptı! Sağlık durumuna dair açıklama geldi

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu doğum yaptı! Sağlık durumuna dair açıklama geldi
Geçtiğimiz yıl Ural Kaspar ile evlenen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, anne olmanın sevincini yaşıyor. Hamilelik sürecini gözlerden uzak geçiren Helvacıoğlu, hastanede sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Ural Kaspar ile evlenen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kısa süre önce anne oldu.

Hamilelik sürecini gözlerden uzak geçiren Helvacıoğlu'nun, doğumunu hastanede gerçekleştirdiği ve sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre hem Helvacıoğlu'nun hem de bebeğinin sağlık durumunun gayet iyi olduğu belirtildi. Ünlü oyuncunun şu anda hastanede kontrol altında tutulduğu, rutin muayenelerin devam ettiği bildirildi.

