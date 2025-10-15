Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu doğum yaptı! Sağlık durumuna dair açıklama geldi

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Ural Kaspar ile evlenen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kısa süre önce anne oldu.

Hamilelik sürecini gözlerden uzak geçiren Helvacıoğlu'nun, doğumunu hastanede gerçekleştirdiği ve sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre hem Helvacıoğlu'nun hem de bebeğinin sağlık durumunun gayet iyi olduğu belirtildi. Ünlü oyuncunun şu anda hastanede kontrol altında tutulduğu, rutin muayenelerin devam ettiği bildirildi.