Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Görkem Sevindik, kantinde satış yaparken görüntülendi

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Pusat karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Görkem Sevindik'in bir hastane kantininde satış yaptığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun kantin işletmesinin ihalesini aldığı iddia edildi.

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Pusat karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in bir hastane kantininde satış yaptığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Sevindik'in kantin işletmesinin ihalesini aldığı iddia edildi.

GÖRÜNTÜLER HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Söz, Ramo gibi yapımlarda yer alan, en çok Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Pusat karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in sosyal medyada yayınlanan görüntüleri hayrete düşürdü.

HASTANE KANTİNİNDE SATIŞ YAPTI

Sevindik'in bir hastane kantininde satış yaptığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. 36 yaşındaki Sevindik'in Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininin işletmesini aldığı öne sürüldü.

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Kurtlar Vadisi Pusu ile ekranlara merhaba diyen Görkem Sevindik bu dizide Pusat karakterine hayat vermişti. Ünlü isim daha sonra Kalbim Seni Seçti, Kahraman Babam, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo ve Söz gibi yapımlarda rol aldı. Adanalı olan Sevindik şimdilerde Ateş Kuşları dizisinde Ali karakterine hayat veriyor. Kübra Siyahdemir ile evli olan ünlü oyuncunun bir çocuğu bulunuyor.