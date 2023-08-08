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Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Görkem Sevindik, kantinde satış yaparken görüntülendi

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Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Pusat karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Görkem Sevindik'in bir hastane kantininde satış yaptığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun kantin işletmesinin ihalesini aldığı iddia edildi.

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Pusat karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in bir hastane kantininde satış yaptığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Sevindik'in kantin işletmesinin ihalesini aldığı iddia edildi.

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in hastane kantininde satış yaptığı anlar hayrete düşürdü

Söz, Ramo gibi yapımlarda yer alan, en çok Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Pusat karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in sosyal medyada yayınlanan görüntüleri hayrete düşürdü.

Sevindik'in bir hastane kantininde satış yaptığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. 36 yaşındaki Sevindik'in Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininin işletmesini aldığı öne sürüldü.

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in hastane kantininde satış yaptığı anlar hayrete düşürdü

Kurtlar Vadisi Pusu ile ekranlara merhaba diyen Görkem Sevindik bu dizide Pusat karakterine hayat vermişti. Ünlü isim daha sonra Kalbim Seni Seçti, Kahraman Babam, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo ve Söz gibi yapımlarda rol aldı. Adanalı olan Sevindik şimdilerde Ateş Kuşları dizisinde Ali karakterine hayat veriyor. Kübra Siyahdemir ile evli olan ünlü oyuncunun bir çocuğu bulunuyor.

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in hastane kantininde satış yaptığı anlar hayrete düşürdü

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in hastane kantininde satış yaptığı anlar hayrete düşürdü

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