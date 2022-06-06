Ünlü Oyuncu Evlendi! Düğüne Yıldız Yağmuru - Haberler

'Güldür Güldür Show' ve DasDas Tiyatronun oyunlarında rol alan sevilen oyuncu Özgün Aydın, Dilan Saltık ile evlendi. Dün akşam Fenerbahçe'de gerçekleşen düğün törenine; Necati Akpınar, Mert Fırat, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Didem Balçın gibi ünlü isimler katıldı.

Özgün Aydın ile Dilan Saltık'ın nikah şahitliklerini Didem Balçın ve Alper Kul yaptı.

ÖZGÜN AYDIN'IN EŞİ DİLEK SALTIK KİMDİR?

Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Özgün Aydın ile evlenen Dilek Saltık, sosyal medyanın en çok aranan ve merak edilen isimlerinden biri oldu. Dilek Saltık'ın sanat camiasından olmadığı biliniyor. Dilek Saltık'ın ne iş yaptığı ve kaç yaşında olduğu ise henüz bilinmiyor. Özgün Aydın'ın eşi Dilek Saltık'a dair tüm merak edilenleri yeni bilgiler geldikçe sizinle paylaşacağız.

ÖZGÜN AYDIN KİMDİR?

Özgün Aydın 6 Eylül 1984'te Ankara'da doğdu. Kavaklıdere İlköğretim Okulu, Namık Kemal İlköğretim Okulu, daha sonra Ayrancı Lisesinde okudu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda okuduğu fakültenin Tiyatro Bölümü'nün oyunculuk sınavına girdi ve kazandı.

Ankara'da daha öğrenciyken, set tanımak için birkaç dizide oynadı. Daha sonra 'Abdülhamit Düşerken' adlı, TRT yapımı bir filmde figüranlık yaptı. 'Çıkışyokland Cumhuriyeti'ni Öteki Tiyatro'da, 'Bir Karşılaşma Bir Nedir' oyununu Oyunbazlar Tiyatro Topluluğu'nda oynadı.

Özgün Aydın'ın ilk çalıştığı tiyatro Duru Tiyatro oldu. Ardından Levent Kırca Tiyatrosu'nda yer aldı. 'Selamün Kavlen Karakolu' oyununda gösterdiği performanstan dolayı 13. Direklerarası Seyirci Ödülleri ve 2012- 2013 sezonu En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 2012-2013 sezonundan beri Ankara Sanat Tiyatrosunun kadrosunda da yer almaktadır.

Özgün Aydın uzun süredir 'Güldür Güldür Show' programında yer alıyor.

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