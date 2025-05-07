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Ünlü oyuncu cesur kıyafet tercihi ile "Görevimiz Tehlike'' galasına damga vurdu

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Fransız oyuncu Pom Klementieff, 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' filminin Tokyo galasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Şeffaf plastik tasarımlı midi boy elbisesi ve 950 Sterlin değerindeki Christian Louboutin markalı beyaz stilettolarıyla dikkat çeken Klementieff, Marvel filmlerindeki Mantis karakteriyle tanınıyor.

Fransız oyuncu Pom Klementieff, "Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma" filminin Tokyo galasında tüm dikkatleri üzerine çekti. 39 yaşındaki yıldız, Tokyo Metropolitan Hükümet Binası'nda düzenlenen kırmızı halı etkinliğinde şeffaf plastik tasarımlı midi boy elbisesiyle kameraların karşısına çıktı.

Cesur kıyafet tercihiyle beğeni toplayan oyuncu, elbisesinin ön ve arka kısmında bulunan kırmızı panel detaylarıyla şıklığını tamamladı. Pom, ayağında 950 Sterlin değerindeki Christian Louboutin markalı beyaz stilettolarla boy gösterirken, buzlu sarışın saçlarını arkaya doğru şekillendirmişti.

Marvel filmlerindeki Mantis karakteriyle tanınan ünlü oyuncu, kırmızı halıda hayranlarına gülümseyerek el salladı. Galada Tom Cruise, Simon Pegg, Greg Tarzan Davis, Hayley Atwell ve yönetmen Christopher McQuarrie gibi film ekibinin diğer önemli isimleri de yer aldı.

Serinin baş yıldızı Tom Cruise ise son günlerde verdiği röportajda, Görevimiz Tehlike'nin tehlikeli sahnelerinden önce rahatlamak için piyano çalmayı öğrendiğini açıkladı. 62 yaşındaki dünyaca ünlü aktör, "Piyano tuşlarına dokunmaktan keyif alıyorum, bunu rahatlatıcı buluyorum" diyerek yeni hobisinden bahsetti.

Tom Cruise, dans etmek, paraşütle atlamak, uçak ve helikopter kullanmak gibi farklı beceriler edinmeyi sevdiğini ve bunları filmlerinde kullanmayı planladığını belirtti. Yeni filmde Ethan Hunt karakterini canlandıran aktör, Güney Afrika'nın dağlık bölgesinde saatte 120 mil hızla uçan İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir uçağın kanatlarında tehlikeli sahneler çektiğini anlattı.

Birçok gecikmenin ardından "Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma", 23 Mayıs 2025'te dünya çapında vizyona girecek. Film, serinin sayısız hayranının uzun süredir beklediği finali sunacak.RetryClaude can make mistakes. Please double-check responses.

Ünlü oyuncu cesur kıyafet tercihi ile 'Görevimiz Tehlike' galasıba damga vurdu

Ünlü oyuncu cesur kıyafet tercihi ile 'Görevimiz Tehlike' galasıba damga vurdu

Ünlü oyuncu cesur kıyafet tercihi ile 'Görevimiz Tehlike' galasıba damga vurdu

Ünlü oyuncu cesur kıyafet tercihi ile
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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