Ünlü oyuncu Algı Eke'den 'Ayşe Barım' açıklaması! "Film yapıp kendi oyuncularını oynattı"

Ünlü oyuncu Algı Eke, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve pek çok oyuncuya haksızlık yaparak işlerine engel olduğu iddia edilen Ayşe Barım hakkında konuştu.

Çok sayıda ünlü oyuncunun menajerliğini yapan ve ID İletişim'in kurucusu olan Ayşe Barım, sektördeki tekelleşmeye neden olduğuna ilişkin iddialarla günlerdir gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü menajer için kendiliğinden bir soruşturma başlatmış ve Barım'a yurtdışına çıkış yasağı koymuştu. Pek çok ünlü ismin Barım tarafından uğradıkları haksızlıkları anlatması sonrası itiraflar peş peşe geldi.

Ünlü oyuncu Algı Eke de kendi deneyimini paylaştı.

"HAKLARI SATIN ALDI VE KENDİ OYUNCULARINI YERLEŞTİRDİ"

YouTube'daki Kutsal Motor isimli programda konuşan Algı Eke ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben, '10 Saniye' adında bir oyun sergiledim. Nergis Öztürk ile birlikte oynadığımız bu oyun, 2-3 yıl kadar sahnede kaldı. Ayşe Barım, sergilediğimiz bu oyunun haklarını yazarı Erdi Işık'tan satın aldı ve kendi oyuncularıyla bir sinema filmi çekti. Aslında bu tamamen bir tiyatro eseriydi. Ayşe Hanım, hakları devraldıktan sonra kendi iki oyuncusunu projede yerleştirdi. Burada asıl üzücü olan şey, bize yönelik bir durumdan kaynaklanıyor. Çünkü biz ekran karşısında izleyicisi olan insanlarız. Ekran karşılığı olmayan birini zaten bir filme dahil etmezsiniz, bunu anlayabilirim. Ancak tiyatro farklı bir alan ve burada durum böyle değil. Neyse, bu gibi konular hep aynı şeyler; maalesef değişmiyor."