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Ünlü oyuncu Algı Eke'den 'Ayşe Barım' açıklaması! "Film yapıp kendi oyuncularını oynattı"

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Oyuncu Algı Eke, sektörde egemen olduğu öne sürülen ve birçok ünlü ismi etkileyen Ayşe Barım hakkında konuştu. Eke, Ayşe Barım'ın sahneledikleri bir oyunun haklarını satın alıp kendi oyuncularıyla film çektiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu Algı Eke, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve pek çok oyuncuya haksızlık yaparak işlerine engel olduğu iddia edilen Ayşe Barım hakkında konuştu.

Çok sayıda ünlü oyuncunun menajerliğini yapan ve ID İletişim'in kurucusu olan Ayşe Barım, sektördeki tekelleşmeye neden olduğuna ilişkin iddialarla günlerdir gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü menajer için kendiliğinden bir soruşturma başlatmış ve Barım'a yurtdışına çıkış yasağı koymuştu. Pek çok ünlü ismin Barım tarafından uğradıkları haksızlıkları anlatması sonrası itiraflar peş peşe geldi.

Ünlü oyuncu Algı Eke de kendi deneyimini paylaştı.

"HAKLARI SATIN ALDI VE KENDİ OYUNCULARINI YERLEŞTİRDİ"

YouTube'daki Kutsal Motor isimli programda konuşan Algı Eke ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben, '10 Saniye' adında bir oyun sergiledim. Nergis Öztürk ile birlikte oynadığımız bu oyun, 2-3 yıl kadar sahnede kaldı. Ayşe Barım, sergilediğimiz bu oyunun haklarını yazarı Erdi Işık'tan satın aldı ve kendi oyuncularıyla bir sinema filmi çekti. Aslında bu tamamen bir tiyatro eseriydi. Ayşe Hanım, hakları devraldıktan sonra kendi iki oyuncusunu projede yerleştirdi. Burada asıl üzücü olan şey, bize yönelik bir durumdan kaynaklanıyor. Çünkü biz ekran karşısında izleyicisi olan insanlarız. Ekran karşılığı olmayan birini zaten bir filme dahil etmezsiniz, bunu anlayabilirim. Ancak tiyatro farklı bir alan ve burada durum böyle değil. Neyse, bu gibi konular hep aynı şeyler; maalesef değişmiyor."

Ünlü oyuncu Algı Eke'den 'Ayşe Barım' açıklaması!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıer ak:

haklarini satin alip kendi oyuncusunu oynatmakta ne var ki. begenilmezse izlenmez iflas eder zaten

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Haber YorumlarıMurat Celik:

devlet gereken neyse yapacak inşallah CHP film sektörü

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Haber Yorumlarıbirol atess:

Bu kiyidan köşeden cikan oyuncularada bakinca hani kimse iş vermezki bunlara

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Helal olsun savunun işte böyle kendinizi tek elle muhtaç olursunuz savunmazsaz saniz bakıyorum da Bir çoğu sus pus yüreği olan konuşsun sudarsaniz devlette susar

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