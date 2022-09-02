Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü oyucu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi

Magazin Haberleri

Oyuncu Burcu Binici ve O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran rapçi Tankurt Manas ile nikah masasına oturdu. Binici nikahtan çekildiği siyah beyaz kareleri "Sıfır şaka" başlığıyla paylaştı.

Ağustos ayında evliler kervanında oyuncu Burcu Binici ve rapçi Tankurt Manas da katıldı. Ünlü çifti dünya evine girdi. Sade bir nikah töreni ile evlenen çift, Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde mutluluğa "Evet" dedi.

"SIFIR ŞAKA"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Manas'tan evlilik teklifi alan Binici, evlendiklerini sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Güzel oyuncu paylaştığı fotoğrafa "Sıfır şaka" notunu düşerken, Manas ise nikah fotoğrafını "Evlilik" başlığıyla paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

İşte o paylaşımlar;

Ünlü oyucu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi

Ünlü oyucu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi

Ünlü oyucu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi

Ünlü oyucu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi

Haberler.com / Miray Kaya - Magazin

Burcu Binici Instagram Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title