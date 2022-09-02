Ünlü oyucu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi

Oyuncu Burcu Binici ve O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran rapçi Tankurt Manas ile nikah masasına oturdu. Binici nikahtan çekildiği siyah beyaz kareleri "Sıfır şaka" başlığıyla paylaştı.

Ağustos ayında evliler kervanında oyuncu Burcu Binici ve rapçi Tankurt Manas da katıldı. Ünlü çifti dünya evine girdi. Sade bir nikah töreni ile evlenen çift, Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde mutluluğa "Evet" dedi.

"SIFIR ŞAKA"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Manas'tan evlilik teklifi alan Binici, evlendiklerini sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Güzel oyuncu paylaştığı fotoğrafa "Sıfır şaka" notunu düşerken, Manas ise nikah fotoğrafını "Evlilik" başlığıyla paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

İşte o paylaşımlar;