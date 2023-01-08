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Ünlü Modelden Olay Pozlar

Magazin Haberleri

Ünlü Modelden Olay Pozlar

Evlenecekleri söylenirken Burak Deniz ile ayrılık haberiyle herkesi şaşırtan ünlü model Didem Soydan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla olay yarattı. İşte haberin detayları...

Ünlü model Didem Soydan, bir marka için objektif karşısına geçti.

Model, çektirdiği fotoğrafla olay yarattı.

Geçtiğimiz günlerde transparan kombiniyle dikkat çeken Soydan, pozlarıyla gündem oldu.

Kısa sürede yüzlerce beğeni toplayan modele, övgü yağdı.

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Didem Soydan, 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni olan Didem Soydan'ın baba tarafı ise Arnavutluk'tan göç etmiştir.

2022 yılı itibarıyla 38 yaşında olan Didem Soydan, 1.76 metre boya ve 54 kiloya sahiptir.

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1 Nisan 2014 tarihinde İtalya'nın Verona şehrinde düzenlenmiş olan Uluslararası Calzedonia Summer Show'da Didem Soydan da podyum almıştır.

Calzedonia Summer Show'da podyuma çıkmayı başaran ilk Türk mankendir.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Didem Soydan Bulgaristan İstanbul Magazin Haberler

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