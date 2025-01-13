Üye Girişi
Haberler
Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa asgari ücrete temmuz ayında iyileştirme yaparız

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
Yenidoğan Çetesi davasında 2. duruşma! İlker Gönen'in avukatı, savcının dosyadan el çektirilmesini istedi

Mahkemede ilginç diyalog! Avukattan gelen talep duruşmaya ara verdirdi
DEM Partili Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı! Başkan dahil 5 kişi tutuklandı

Ünlü menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dizi ve film sektöründe tekelleşmeye neden olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ünlü menajer Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Serenay Sarıkaya gibi ünlü sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, yurt dışına kaçma şüphesi olması nedeniyle Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı çıkarttı.

Sabah'ın haberine göre; dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından soruşturmasını titizlikle yürüten Başsavcılık; MASAK, Siber Şube ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı yazarak rapor talep etti. Savcılık, soruşturmayla ilgili önemli bir adım daha atarak ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın yurt dışına kaçma şüphesinin olması nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

SARIKAYA VE DEMİR İFADE VERECEK

Öte yandan; Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, "5 milyon dolarlık reklam aşkı" iddiaları dolayısıyla ifade verecek. Ayrıca, ikilinin telefon kayıtlarında kara para ve vergi kaçırma ihtimali de incelenecek. Çiftin yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Ayşe Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği öne sürülüyor.

Ünlü menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı

NE OLMUŞTU?

TV100'den Fuat Uğur'un yazdığı yazı sonrasında sinema ve dizi sektörü adeta karıştI. Uğur'un yazısında menajerlik şirketinin "tekelleşme" çalışmalarıyla beraber Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilişkisi hakkında "reklam ilişkisi" ifadeleri yer almıştı. Rekabet Kurulu, Ayşe Barım'ın sahibi olduğu ve sektördeki birçok ünlü ismi temsil eden ID İletişim başta olmak üzere bazı menajerlik şirketleri hakkında soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise bizzat Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın çalışma hürriyetinin ihlali, şantaj gibi tüm iddialara ilişkin olduğu öğrenilmişti.

Ünlü menajer Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı
Haberler.com / Ayça Elal - Magazin
img

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi
img

Bir belediyeye daha kayyum atandı! Başkan dahil 5 kişi tutuklandı
img

Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıŞaban DAŞ:

biraz araştırdım kimdir nedir vs? gezi olaylarından tutun, 15 temmuz, bilmem sokak hayvanları, yeşili koruma falan... sat camiasının ipi bu kadının elinde. istediğini parlatıp istediğini alaşağı etme falan.. ucu dipsiz bir kuyuya benziyor... DEVLETİMİZ VAROLSUN..

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Laloglu:

ohhhhh

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıShef :

Dizi ve film sektörü zaten tekel durumunda, Ben bir grubun elinde sanıyordum, çıka çıka bu kadın çıktı, gerçi ilk defa adını duyuyor ve görüyorum.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi
Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes Ancelotti'ye yüklendi

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti
Çağla Şıkel'den '15 yaş küçük sevgili' iddialarına olay yanıt

Araç içinde yakalanmıştı! "15 yaş küçük sevgili" iddialarına yanıt
Esad sonrası Suriye'de araç fiyatlarında sert düşüş

Suriye'de araç fiyatları çakıldı: Eski fiyatla şimdi 10 tane alınır

Son Dakika Haberleri

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı! Kızıl Goncalar neden yok? 13 Ocak Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? NOW TV yayın akışı! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? FED FAİZ KARARI | FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 13 Ocak! Bu akşam hangi maçlar var? Los Angeles yangını neden çıktı? Los Angeles yangınında kaç kişi öldü? AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ | AÖF Sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş yerlerine nasıl bakılır? AÖF finalleri sınav giriş yeri sorgula! Çağla Şıkel'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim? Akdeniz Belediyesi hangi parti? Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.