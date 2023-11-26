Ünlü manken Sema Şimşek podyumda düştü

Türkiye'nin bir döneme damgasını vuran ünlü mankenler bir projede buluştu. Aralarında podyumları bırakan eski mankenlerin de yer aldığı organizasyonda Sema Şimşek düşerek dikkat çekti.

Türkiye'nin bir döneme damgasını vuran ünlü mankenler bir projede buluştu. Aralarında podyumları bırakan eski mankenlerin de yer aldığı organizasyona çok sayıda davetli katıldı.

Defilede çok sayıda tanınan ismi podyuma çıktı. Eski mankenlerden Sema Şimşek de gecede podyumda yürüyen isimler arasında yerini aldı.

YERE DÜŞTÜ

Uzun pembe bir elbise giyen Şimşek, yürüyüşünün sonlarına doğru ayağı elbiseye basınca dengesini yitirerek yere düştü. Seyircilerin alkışları ve çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkan Şimşek'in gülümseyerek yürüyüşüne devam etmesi de takdir topladı.

YARDIM ALARAK KALKABİLDİ

"If Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı", ikinci gününde podyuma çıkan eski manken Sema Şimşek, giydiği elbisenin azizliğine uğradı.

Sema Şimşek, giydiği elbisenin ayağına takılması sonucu bir anda yere düştü. 2. Sayfa'nın haberine göre; düşme sonrası kuliste ağlayan Sema Şimşek'e, meslektaşlarının sarılarak teselli vermeye çalıştığı öğrenildi.

31 yıldır podyumlarda olan ve ilk kez böyle bir kaza yaşadığını söyleyen Şimşek, kendisi için unutamayacağı kötü bir anı olduğunu dile getirdi.