Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var
Geçtiğimiz hafta katıldığı YouTube programında "Sütyen bulamıyorum, hiçbir şey üzerime olmuyor" sözleriyle dikkat çeken Derin Talu, bu kez çok farklı bir gündemle gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında, Derin ve Deren Talu sabah saatlerinde ifadeleri alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
Sosyal medya paylaşımları ve özel açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Derin Talu, bu kez uyuşturucu operasyonu kapsamında ablası Deren Talu ile birlikte ifadeye çağrıldı.
Geçtiğimiz hafta modacı Raşit Bağzıbağlı'nın YouTube programına konuk olan Derin Talu, alışveriş alışkanlıkları ve vücut algısına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündeme oturmuştu. Özellikle ergenlik döneminde yaşadığı beden algısı sorunlarını açıkça dile getiren Talu, "Push-up sütyen takmak isterdim, göğüslerim büyük görünsün isterdim. Ama şu an hiçbir kıyafet üstüme uymuyor" sözleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
TALU KARDEŞLER BU SABAH GÖZALTINA ALINDI
Ancak geçtiğimiz haftaki açıklamaları hâlâ konuşulurken, Derin Talu bu kez sabah saatlerinde farklı bir sebeple gündeme geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve çok sayıda ünlü ismi kapsayan uyuşturucu operasyonu kapsamında, Derin Talu ile ablası Deren Talu'nun ifadelerinin alınmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.
Operasyon, "uyuşturucu madde kullanımı ve özendirme" suçlamaları kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Medya ve sosyal medya dünyasından 19 ünlü ismin isminin yer aldığı operasyon, eş zamanlı olarak yapıldı.