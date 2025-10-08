Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

Sosyal medya paylaşımları ve özel açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Derin Talu, bu kez uyuşturucu operasyonu kapsamında ablası Deren Talu ile birlikte ifadeye çağrıldı.

Geçtiğimiz hafta modacı Raşit Bağzıbağlı'nın YouTube programına konuk olan Derin Talu, alışveriş alışkanlıkları ve vücut algısına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündeme oturmuştu. Özellikle ergenlik döneminde yaşadığı beden algısı sorunlarını açıkça dile getiren Talu, "Push-up sütyen takmak isterdim, göğüslerim büyük görünsün isterdim. Ama şu an hiçbir kıyafet üstüme uymuyor" sözleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

TALU KARDEŞLER BU SABAH GÖZALTINA ALINDI

Ancak geçtiğimiz haftaki açıklamaları hâlâ konuşulurken, Derin Talu bu kez sabah saatlerinde farklı bir sebeple gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve çok sayıda ünlü ismi kapsayan uyuşturucu operasyonu kapsamında, Derin Talu ile ablası Deren Talu'nun ifadelerinin alınmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyon, "uyuşturucu madde kullanımı ve özendirme" suçlamaları kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Medya ve sosyal medya dünyasından 19 ünlü ismin isminin yer aldığı operasyon, eş zamanlı olarak yapıldı.